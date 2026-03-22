Теннисист Рублев не сумел выйти в третий круг «Мастерса» в Майами

Россиянин в трех сетах проиграл чилийцу Алехандро Табило.

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уступил чилийцу Алехандро Табило в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Встреча закончилась со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 в пользу чилийца, не имеющего номера посева на турнире. Рублев был посеян под 15-м номером. В третьем круге Табило сыграет с американцем Алексом Микельсеном (без номера посева).

Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

28-летний Табило располагается на 41-й строчке мирового рейтинга, он является победителем трех турниров под эгидой ATP. Лучшим результатом чилийца на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2024 году.

Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является Якуб Меншик из Чехии.

