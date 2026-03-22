Хабаровских водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам раз в сутки

В Хабаровском крае, как и по всей России, Госдума приняла закон, который ограничивает штрафы за езду без полиса ОСАГО — теперь он будет автоматически выписываться не чаще одного раза в сутки. Размер штрафа остаётся прежним: 800 рублей за первое нарушение и от 3000 до 5000 рублей за повторное, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Норма про «один штраф в сутки» привязана к запуску автоматической проверки полисов по камерам. Пока система не работает в полную силу — ей нужно обновить программное обеспечение «Паутина», к которому подключены все дорожные камеры, и отработать механизм сверки номеров с базой полисов.
Закон создаёт правовую базу для массовой проверки ОСАГО. Сейчас добросовестные водители рискуют остаться без выплат при ДТП с «бесполисником», если у виновника нет денег. По оценкам экспертов, автоматические штрафы могут приносить бюджету до 30 миллиардов рублей в год, но главная цель — повысить число застрахованных автомобилей.
Идея автоматической фиксации ОСАГО обсуждается несколько лет. Тесты в пилотных регионах планировали на 2024 год, но запуск перенесли из-за доработки техники и регламентов взаимодействия баз МВД и Российского союза автостраховщиков. Полномасштабный старт по всей стране, включая Хабаровский край, эксперты ожидают не раньше осени 2026 года.
Закон ещё должны одобрить Совет Федерации и подписать президент. После официальной публикации он вступит в силу. В Хабаровском крае, где камеры активно работают на трассах и в городе, нововведение напрямую коснётся тысяч водителей.