Хабаровских водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам раз в сутки

В Хабаровском крае, как и по всей России, Госдума приняла закон, который ограничивает штрафы за езду без полиса ОСАГО — теперь он будет автоматически выписываться не чаще одного раза в сутки. Размер штрафа остаётся прежним: 800 рублей за первое нарушение и от 3000 до 5000 рублей за повторное, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.