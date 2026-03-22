В Skysmart назвали самый популярный предмет для занятий с репетитором

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС. Самым популярным предметом для занятий с репетитором в 2026 году является русский язык. В топ-3 вошли также профильная математика и обществознание. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-школы Skysmart.
«По данным аналитиков Skysmart, второй год подряд самыми востребованными предметами остаются русский язык (23% всех покупок), профильная математика (15%) и обществознание (14%). При этом внутри топ-5 происходят изменения: физика в 2026 году поднялась на четвертое место с долей 7%, опередив информатику (6%), тогда как годом ранее информатика занимала более сильные позиции», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что одно из преимуществ онлайн-формата — прозрачность процесса. Вся динамика обучения и прогресс ученика фиксируются на платформе, это удобно и для родителей, и для самих школьников.