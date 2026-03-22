Пермский балет отметил 100-летие торжественным вручением наград

В Перми состоялось торжественное событие, приуроченное к 100-летию Пермского балета. Сразу после премьерного показа балета «Жизель» на сцене театра развернулась церемония награждения, прошедшая под бурные аплодисменты зрителей.
Высоких федеральных наград удостоились представители театра. Благодарности Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу были вручены артисту балета Артему Мишакову и заведующей труппой Анне Пушвинцевой-Поистоговой.
Руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко отмечен Почетной грамотой Правительства Пермского края за значительный вклад в развитие культуры региона.
Также была отмечена и вся труппа. Генеральный директор театра Анна Волк получила благодарственное письмо министра культуры Пермского края Аллы Платоновой. Награда была вручена коллективу театра, который продолжает славные традиции одного из старейших балетных центров России.