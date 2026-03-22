Минпросвещения создало новый стандарт обучения в 10‑11-х классах

В Минпросвещения разработали новый стандарт для 10−11 классов. Руководитель института имени В. С. Леднева Максим Костенко отметил, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года, и школам уже сейчас стоит готовиться.
— Хотя стандарт вступает в силу через полтора года, школам не стоит ждать последнего момента: следует уже сейчас начинать анализировать запросы родителей, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования, — сказал он.
По словам Костенко, одно из ключевых нововведений касается профильного обучения. Ученики смогут либо изучать все предметы на базовом уровне, либо выбирать углубленное обучение по действующим профилям.
Он добавил, что внутри профилей появится возможность создавать специализированные классы, например медицинские, инженерные или лингвистические, в зависимости от интересов учащихся. Также Костенко подчеркнул, что стандарт впервые закрепляет требования к оснащению кабинетов. Речь идет о цифровых лабораториях, микроскопах и других учебных средствах, что должно обеспечить практическую направленность обучения, передает РИА Новости.
20 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство направило в Минцифры предложение включить образовательные сайты и цифровые сервисы в так называемые «белые списки».