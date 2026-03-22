Маск: через три года мощности для ИИ будет выгоднее размещать в космосе

На мероприятии, посвящённом запуску проекта Terafab по производству микрочипов, Маск заявил, что стоимость размещения ИИ-чипов в космосе окажется ниже, чем на Земле, уже через два-три года. Он объяснил это тем, что в космосе не требуется большое количество батарей, так как там всегда солнечно.
Маск также отметил, что солнечные панели в космосе работают в пять раз эффективнее, чем на Земле: они не теряют энергию при прохождении через атмосферу, а также им не нужно учитывать смену дня и ночи и сезонность. Он добавил, что увеличение мощности на Земле будет становиться всё более сложным и дорогостоящим, в то время как в космосе это будет проще и дешевле.
Ранее Илон Маск объявил о новых космических амбициях: его корпорация намерена построить самодостаточный город на Марсе в ближайшие двадцать лет.