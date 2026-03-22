Силы ПВО за ночь уничтожили 25 украинских дронов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. За ночь в небе над российскими регионами сбили 25 дронов ВСУ, сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Бойцы поразили БПЛА в Московском регионе, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областях, а также над Черным морем.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.