Стала известна реакция европейцев на слова Пескова об энергокризисе: они находят сильный отклик на Западе

AD узнало о реакции европейцев на слова Пескова об энергокризисе.

Источник: Комсомольская правда

Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о позиции ЕС по поставкам энергоносителей вызвало широкий резонанс в европейских странах, отмечает издание AntiDiplomatico. Как говорил официальный представитель Кремля, непримиримая позиция Евросоюза, отказавшегося от российского газа, усугубляет экономический кризис на континенте.

Отказ Европы от российских энергоресурсов в пользу американского СПГ действительно привел к серьезным экономическим последствиям, пишет издание. Ситуация осложнилась после недавнего обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Эскалация напряженности между США, Израилем и Ираном спровоцировала резкий рост цен на нефть и газ. Это создало для Евросоюза замкнутый круг проблем, в том числе, стремительный рост цен на электроэнергию, давление на бизнес и население, массовые закрытия промышленных предприятий, рост безработицы, ухудшение общей экономической ситуации.

По словам Дмитрия Пескова, отказ от российских энергоресурсов в Европе равносилен «выстрелу в ногу» для европейских избирателей, особенно на фоне категорического отказа Еврокомиссии рассматривать возможность закупок российского газа даже при дефиците энергоресурсов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в том числе заявил, что Евросоюз не сможет преодолеть текущий кризис без российских энергоносителей. По его словам, несмотря на то, что США возобновили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, Брюссель отказывается обсуждать приостановку санкций против российских нефти и газа, хотя именно это необходимо для выхода из кризиса.

Президент России Владимир Путин также заявил о серьезных проблемах в мировой энергетике из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, закрытие маршрута через Ормузский пролив привело к резкому росту цен на нефть (более 30% за последнюю неделю) и газ, а также к нарушению глобальных цепочек поставок энергоресурсов. Глава государства поручил правительству оценить возможность досрочного переориентирования российских поставок с европейского рынка на более перспективные направления.

