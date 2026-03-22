Пиво в России резко подорожало

По итогам первых двух месяцев 2026 года средняя стоимость литра пива в России достигла 177,6 рубля, что на 15% выше, чем годом ранее, и почти в три раза превышает официальную инфляцию.
Об этом со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») пишут «Ведомости».
«Росстат» сообщает о том же уровне роста цен на пиво, однако среднюю цену литра оценивает в 208,3 рубля. По его данным, за весь 2025 год оно подорожало на 16 процентов.
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал, что стоимость стандартной банки пива объемом 0,5 литра, произведенной в России, до последнего времени находилась в районе 79−99 рублей. Компании старались не превышать отметку в 100 рублей, но с начала 2026 года этот рубеж пал, и цены пошли вверх.
Эксперты указывают, что одной из ключевых причин взлета цен стало повышение акцизов. С января они выросли на 10 процентов — с 30 до 33 рублей за литр. Также влияние оказывает десятипроцентный рост налога на добавленную стоимость (НДС), с 20 до 22%, и тот факт, что части поставщиков, ранее работавших по упрощенной системе налогообложения, пришлось с 2026 года платить полный НДС.
Первый зампред совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский добавил, что алюминий, из которого производятся банки, за шесть месяцев подорожал на бирже на 30%. Тем не менее он не ожидает продолжения роста цен, если в дело не вмешаются новые факторы.
Независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин отметил, что на фоне стремительного подорожания производство пива в России падает. В январе-феврале выпуск сократился на 5,1% в годовом выражении, до 104,4 миллиона декалитров. Если учитывать и пивные напитки, то производство снизилось на 6,1%.