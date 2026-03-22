Трижды в течение 21 марта фиксировали беспилотную опасность в Ростовской области

На Дону сняли беспилотную опасность, объявленную вечером 21 марта.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 21 марта, в Ростовской области трижды предупреждали об угрозе БПЛА. Оповещения приходили в приложении МЧС.

Угроза сохранялась утром, затем в течение вечера предупреждения поступили еще дважды. Отбой воздушной угрозы, действовавшей с 21:38, объявили утром 22 марта.

Добавим, губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 22 марта атаку БПЛА отразили в четырех районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

