Глава МИД Турции: Арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение»

Глава МИД Турции Хакан Фидан в воскресенье, 22 марта, сообщил, что арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение» на фоне ударов по объектам на их территории.
— Арабские страны Персидского залива говорят, что в случае продолжения нынешней ситуации с ударами они будут вынуждены принять меры в качестве ответа. На последней встрече (в Эр-Рияде — прим. «ВМ») они выступили с последним предупреждением по этому вопросу, — цитирует Фидана TRT Haber.
Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива. По данным иранской стороны, под атаку попали базы Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ, вертолетная база Аль-Адаири в Кувейте, используемая американскими войсками, а также база Мина Салман в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду, 18 марта, заявил, что Тегеран жестко ответит на гибель секретаря высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Глава Министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац днем ранее сообщил, что Али Лариджани был убит в результате авиаудара Военно-воздушных сил еврейского государства. Позже власти Ирана подтвердили его смерть.