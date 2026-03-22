Новосибирским сельчанам, у которых изъяли скот, помогут с дезинфекцией

НОВОСИБИРСК, 22 мар — РИА Новости. Новосибирским сельчанам, у которых изъяли сельскохозяйственных животных в рамках локализации очагов пастереллеза, помогут с дезинфекцией хозяйственных помещений, сообщил губернатор Андрей Травников в своем канале в Max.

Источник: РИА Новости

Он отметил, что на территории Новосибирской области уже семнадцать дней подряд не фиксируется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Однако для полной стабилизации ситуации необходимо выполнить все строгие карантинные меры, в том числе завершить изъятие скота. В настоящее время эти мероприятия продолжаются в двух селах Ордынского района — Новопичугово и Козиха.

«Я дал поручение министерству сельского хозяйства региона и управлению ветеринарии подготовиться к оказанию помощи жителям в проведении зачистки и дезинфекции хозяйственных помещений, приобретению необходимых дезинфицирующих средств, а также к организации сбора заявок на приобретение молодняка для тех, кто решит восстановить личное подсобное хозяйство», — написал он.

Травников отметил, что в воскресенье продолжается доведение мер соцподдержки семьям, пострадавшим из-за заболевания животных пастереллезом.

«На текущий момент 126 семей получили 45 219 613 рублей. Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот. Только за вчерашний вечер перечислено 6 607 360 рублей. Все запланированные меры будут реализованы в полном объеме», — заверил он.

В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.