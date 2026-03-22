Новосибирским сельчанам, у которых изъяли скот, помогут с дезинфекцией

Он отметил, что на территории Новосибирской области уже семнадцать дней подряд не фиксируется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Однако для полной стабилизации ситуации необходимо выполнить все строгие карантинные меры, в том числе завершить изъятие скота. В настоящее время эти мероприятия продолжаются в двух селах Ордынского района — Новопичугово и Козиха.