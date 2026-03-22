Шоумену Александру Цекало исполнилось 65 лет

После развода с Милявской Цекало на протяжении семи лет встречался с певицей Яной Самойловой, однако до свадьбы дело так и не дошло. В 2007 году шоумен представил публике новую возлюбленную — младшую сестру певицы Веры Брежневой, Викторию Галушку. Уже в январе 2008-го Александр женился на своей избраннице, а в октябре того же года у супругов родилась дочь Александра. В 2012-м у пары родился сын, которого назвали Михаил. В 2017 году в СМИ появились сообщения о том, что Виктория ждет третьего ребенка, однако эта информация не подтвердилась. Вскоре стало известно о разладе в семье, а в 2018 году Цекало и Галушка расстались после десяти лет брака.