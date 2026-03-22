Клещи-мутанты 2026 в России: чем опасны Hyalomma и где они уже появились.

По словам биологов, под «клещами‑мутантами» в новостях имеют в виду давно известный род Hyalomma (хиаломма), который раньше был типичен для Африки и Азии, а теперь стремительно осваивает юг России. Эти клещи‑гиганты ломают все привычные представления о поведении паразитов: вместо того чтобы часами сидеть на травинке в ожидании жертвы, хиаломма активно преследует жертву, ориентируясь на тепло и запах.