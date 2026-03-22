Транссибирский Арт-Фестиваль стартует в Красноярске сегодня вечером

В эти же дни фестиваль представит жанр фламенко: испанский пианист Пабло Рубен Мальдонадо и танцовщица Карен Рубио Луго выступят в Шарыпове (31 марта), Назарове (1 апреля) и Красноярске (2 апреля). 4 апреля на сцену выйдут ведущие солисты Большого театра, театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Севастопольского театра оперы и балета с программой «Классика русского балета». Британский пианист Джордж Харлионо, обладатель серебряной медали конкурса Чайковского, даст сольный концерт 6 апреля.