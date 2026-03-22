Транссибирский Арт-Фестиваль стартует в Красноярске сегодня вечером

Сегодня, 22 марта, в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии состоится открытие красноярской программы XIII Транссибирского Арт-Фестиваля.
За пульт Московского государственного академического симфонического оркестра встанет дирижёр Иван Никифорчин. В первом отделении прозвучит Концерт для скрипки и виолончели с оркестром Брамса — солировать будут художественный руководитель фестиваля Вадим Репин (скрипка) и победитель XIV конкурса Чайковского Нарек Ахназарян (виолончель). Завершит вечер Вторая симфония Брамса.
Всего в Красноярском крае в рамках форума состоится девять концертов. 28 марта сербский дирижёр Боян Суджич представит программу «Крупным планом» с Красноярским академическим симфоническим оркестром, солистом выступит пианист Филипп Копачевский. 2 апреля на камерном вечере «Вадим Репин и друзья» прозвучит красноярская премьера Чаконы Сергея Ахунова в исполнении Репина и пианиста Дмитрия Шишкина, также выступит бельгийский виолончелист Севак Аванесян.
В эти же дни фестиваль представит жанр фламенко: испанский пианист Пабло Рубен Мальдонадо и танцовщица Карен Рубио Луго выступят в Шарыпове (31 марта), Назарове (1 апреля) и Красноярске (2 апреля). 4 апреля на сцену выйдут ведущие солисты Большого театра, театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Севастопольского театра оперы и балета с программой «Классика русского балета». Британский пианист Джордж Харлионо, обладатель серебряной медали конкурса Чайковского, даст сольный концерт 6 апреля.
Заключительный вечер красноярской программы состоится 10 апреля: главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде исполнит с Вадимом Репиным Первый скрипичный концерт Шостаковича, а завершит фестиваль Фантастическая симфония Берлиоза.
Мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры РФ, правительства и министерства культуры Красноярского края.