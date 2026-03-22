Мюзикл Пермского Театра-Театра покажут в кино

Как сообщают в театре, настоящий подарок ко Всемирному дню театра подготовила Пермская синематека. В четверг, 27 марта, в 18:30 в кинотеатре «Кристалл» состоится специальный показ видеоверсии мюзикла «Винил» (12+). Этим событием откроется новый проект «Театр в кино», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России.
Для пермяков это шанс снова увидеть любимый спектакль, который сейчас недоступен на сцене из-за капитального ремонта. Атмосферу праздника дополнят специальные гости — актёры Марат Мударисов и Аня Огорельцева. После показа они пообщаются со зрителями и поделятся впечатлениями о «Виниле».
Показ пройдёт в кинотеатре «Кристалл» (Комсомольский проспект, 53). Начало в 18:30.