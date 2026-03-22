День таксиста и весёлого безделия

22 марта — день, когда в календаре встретились серьёзная работа, обеспечивающая мобильность городов, и лёгкое настроение, позволяющее на время забыть о серьёзности. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток к обоим праздникам, чтобы вы могли поздравить знакомых таксистов с их профессиональным днём или напомнить близким о важности минуты беззаботного веселья.
Международный день таксиста.
22 марта во всём мире отмечается Международный день таксиста — профессиональный праздник водителей, которые ежедневно обеспечивают комфортное и безопасное передвижение миллионов людей по городам планеты. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона впервые появились автомобили, оборудованные специальными счётчиками — таксометрами, которые дали название этому виду транспорта.
В этот праздник принято поздравлять водителей, благодарить их за нелёгкий труд и вручать награды лучшим работникам. Сами таксисты устраивают автопробеги, украшают свои машины, участвуют в конкурсах и благотворительных акциях, например, бесплатно подвозят пожилых людей или собирают средства для нуждающихся. Чтобы порадовать знакомого таксиста и поблагодарить его за работу, выберите подходящую открытку из нашей коллекции.
День валяния дурака.
22 марта в народном календаре отмечается неофициальный, но очень весёлый праздник — День валяния дурака. Его смысл прост: хотя бы один день в году можно позволить себе не быть серьёзным, отложить все дела и просто подурачиться в своё удовольствие.
В этот день принято дурачиться, разыгрывать друзей, рассказывать анекдоты и делать всё, что поднимает настроение и вызывает улыбку. Считается, что такие дни помогают снять стресс, зарядиться позитивом и взглянуть на жизнь с юмором. Чтобы напомнить близким о важности беззаботного отдыха и поздравить их с этим лёгким праздником, выберите забавную открытку из нашей коллекции.