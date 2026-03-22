Кучеров набрал 4 очка в матче с «Эдмонтоном» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ

В матче с «Эдмонтоном» (5:2) Никита Кучеров оформил 4 очка — два гола и две передачи. Российский нападающий «Тампы» был признан первой звездой встречи, а его общий счёт в сезоне достиг 118 баллов (40+78). Это позволило ему обойти ближайших преследователей в споре за звание лучшего бомбардира НХЛ.