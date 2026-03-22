Американский журналист Хелали отправится в зону СВО

Американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали подписал контракт.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист и член компартии США Кристофер Хелали сообщил ТАСС, что подписал контракт и планирует отправиться в зону СВО.

«Да, я подписал контракт. Его заключил с Евгением Николаевым, который был моим командиром», — сказал он после прощания с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым, известным под позывным Гайдук, который погиб при выполнении задач в зоне СВО.

Журналист добавил, что Николаев был настоящим патриотом. «Он боролся за лучший мир. Мы с ним были в Донецке в прошлом месяце. Он относился ко мне как к брату, несмотря на то, что был выдающимся человеком с потрясающей карьерой и высоким уровнем образования, на которого я всегда равнялся. Поэтому для меня важно быть здесь», — отметил Хелали.

10 марта в интербригаде «Пятнашка» сообщили о гибели Николаева. Он погиб, спасая раненого подчинённого. Николаев был добровольцем и находился в зоне СВО с самого начала. В его отряде служили люди разных национальностей. Николаев был соратником писателя и военнослужащего Захара Прилепина.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
