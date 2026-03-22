Франция выбыла из тройки поставщиков вина в Россию

Франция стремительно теряет позиции на российском винном рынке — страна больше не входит в тройку крупнейших поставщиков из ЕС. Как выяснило РИА «Новости» на основе данных Евростата, поставки французского вина в Россию резко сократились.

Источник: Life.ru

Если в декабре 2025 года импорт составлял около 5 миллионов евро, то уже в начале года он обрушился до 2,2 миллиона. Таким образом, закупки упали более чем в два раза и достигли минимума за последние семь месяцев.

В результате Франция откатилась сразу на шестое место среди европейских экспортёров вина в Россию, заняв лишь 6,4% рынка. Лидером остаётся Италия с долей 37,5%, за ней следуют Латвия, Польша, Португалия и Испания.

В целом российский импорт вина из Евросоюза также снижается. В январе он составил 33,9 миллиона евро против 41,6 миллиона месяцем ранее — это минимальный показатель за последние десять месяцев.

Ранее Life.ru писал, что торговые отношения России и Евросоюза переживают заметную перестройку. Впервые импорт из ЕС превысил российский экспорт. Европа уже второй квартал подряд остаётся в плюсе, усиливая экономическое давление. При этом общий товарооборот падает, а структура торговли всё больше смещается в сторону сырья и фармацевтики.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше