Мошенники начали шантажировать россиян, вернувшихся из поездок в Японию: вот, как они обманывают через мессенджеры

Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян, побывавших в Японии. По словам члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, мошенники пишут жертвам в мессенджеры, обвиняя их в поддержке «Союза за возвращение северных территорий»*, деятельность которого в РФ признана нежелательной.
«Злоумышленники выходят на связь через мессенджеры и обвиняют граждан в якобы финансировании “Союза за возвращение северных территорий”*. Подобные сообщения сопровождаются угрозами и попытками создать ощущение срочности и правовой опасности», — сообщил ТАСС парламентарий.
Чтобы избежать «проблем с законом», жертвам предлагают перевести средства на некий «безопасный счет». В действительности такие реквизиты контролируются преступниками. Антон Немкин напомнил, что правоохранители и банки никогда не требуют подобных переводов для «защиты» денег. А любые требования такого рода — это прямой признак мошеннических действий. Россиянам важно не паниковать при подобных обращениях в мессенджерах и обратиться в правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что мошенники начали взламывать личные кабинеты россиян на маркетплейсах, чтобы отслеживать историю покупок и предлагать жертвам «выгодные» сделки от имени подставных продавцов. Преступники похищают деньги, оставляя покупателя без оплаты и самого товара.
* внесена в список нежелательных организаций Генпрокуратурой РФ.