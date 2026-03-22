Под Хабаровском в селе Восточное открыли новую современную амбулаторию

В селе Восточное Хабаровского района открыли новую амбулаторию, где теперь могут получать помощь больше 3000 местных жителей. Об этом сообщили в правительстве края.
Раньше людям приходилось ездить за медицинской помощью в Тополево или в Хабаровск. Теперь качественное обследование и лечение доступно прямо рядом с домом.
В амбулатории работает полноценная биохимическая лаборатория, куда привозят анализы со всего Хабаровского района. Здесь ведут приём два участковых терапевта, два детских врача и пять фельдшеров. За смену учреждение может принять до 50 пациентов.
В 2026 году в крае планируют открыть ещё восемь таких современных медицинских объектов. Это позволит обеспечить жителей даже отдалённых сёл качественной и своевременной помощью.
«Оборудование таких амбулаторий и ФАПов — приоритетная задача. Каждый житель края должен иметь доступ к качественной и своевременной медицинской помощи. Это наша цель, и мы к ней последовательно идём», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.