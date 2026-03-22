С начала года спасатели помогли более 20 посетителям национального парка «Красноярские Столбы»

С начала 2026 года сотрудники краевой службы спасения оказали помощь 23 посетителям национального парка «Красноярские Столбы»: 12 человек были спасены, ещё 11 была оказана помощь. Об этом рассказали в краевом государственном казенном учреждении «Спасатель». Вечером 21 марта на восточном входе парка произошёл очередной инцидент: 55-летняя женщина получила травму руки с подозрением на перелом. Спасатели оперативно прибыли на место, оказали первую помощь и доставили пострадавшую в травмпункт. В КГКУ «Спасатель» напоминают жителям и гостям Красноярска: в скальном районе парка сохраняется гололедица. Учитывайте это при планировании визита.