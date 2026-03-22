Филиал Национального центра «Россия» построят на Большом Уссурийском острове

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин успешно защитил в Москве проект создания регионального филиала Национального центра «Россия». Уникальная площадка разместится на острове Большой Уссурийский, который имеет особое трансграничное значение. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Проект оценивали первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и замруководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин. Облик будущего здания вдохновлен природными символами края: Амурскими столбами и петроглифами Сикачи-Аляна. Внутри планируют разместить выставку «Путешествие по России», гастрономические ряды и детскую зону в стиле «Амурских сказок».
Сергей Кириенко назвал проект Хабаровского края амбициозным. Остров станет не просто точкой на карте, а центром развития отношений двух великих держав. Регион приступает к поиску финансирования для реализации этой масштабной идеи, которая свяжет историю края с его будущим.
