Филиал Национального центра «Россия» построят на Большом Уссурийском острове

Губернатор Дмитрий Демешин представил проект, сделав акцент на уникальном расположении.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин успешно защитил в Москве проект создания регионального филиала Национального центра «Россия». Уникальная площадка разместится на острове Большой Уссурийский, который имеет особое трансграничное значение. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Проект оценивали первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и замруководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин. Облик будущего здания вдохновлен природными символами края: Амурскими столбами и петроглифами Сикачи-Аляна. Внутри планируют разместить выставку «Путешествие по России», гастрономические ряды и детскую зону в стиле «Амурских сказок».

Сергей Кириенко назвал проект Хабаровского края амбициозным. Остров станет не просто точкой на карте, а центром развития отношений двух великих держав. Регион приступает к поиску финансирования для реализации этой масштабной идеи, которая свяжет историю края с его будущим.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru

