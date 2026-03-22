Жители трех районов Хабаровска остались без горячей воды и отопления

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар — РИА Новости. Ведется устранение аварии на трубопроводе, оставившей без горячей воды и отопления жителей трех районов Хабаровска, сообщает мэр Сергей Кравчук.
«Зафиксирована авария на трубопроводе тепломагистрали ТМ-32 зона ХТЭЦ-3. На период восстановительных работ горячая вода и отопление будет отсутствовать у потребителей Железнодорожного, Кировского, Центрального районов города Хабаровска», — сказал Кравчук.
Он также отметил, что вернуть горячую воду планируют до 17.00 местного времени (10.00 мск). Обстоятельства аварии уже устанавливает прокуратура.