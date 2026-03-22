Грязный воздух ожидается в девяти городах Казахстана

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) — это погодные явления, такие как штиль, слабый ветер, туман, температурная инверсия, которые препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению. Это приводит к временной деградации качества воздуха, особенно в районах с плотной застройкой или промышленными зонами.