Грязный воздух ожидается в девяти городах Казахстана

По информации синоптиков, сегодня, 22 марта, в девяти городах страны ожидается повышенное накопление загрязняющих веществ в атмосфере, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Это связано с сочетанием погодных факторов, при которых вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха и не рассеиваются.

«22 марта неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Костанай, Павлодар, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актобе, Алматы, Астана», — сообщили в РГП «Казгидромет».

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) — это погодные явления, такие как штиль, слабый ветер, туман, температурная инверсия, которые препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению. Это приводит к временной деградации качества воздуха, особенно в районах с плотной застройкой или промышленными зонами.