Россиян будут наказывать за разведение огорода: вот в каких местах он запрещен

Россиянам могут грозить штрафы за устройство огородов во дворах многоквартирных домов без согласия жильцов. Об этом сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА Георгий Пачулия. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Пачулия, самовольное использование придомовой территории может расцениваться как нарушение прав других собственников. Поэтому возможны негативные последствия.
«Несанкционированное использование придомовой территории, в том числе разбивка огорода без решения общего собрания, может быть признано нарушением прав собственников и повлечь за собой административную или гражданско-правовую ответственность», — пояснил Пачулия.
Он уточнил, что штраф может составить от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей.
Юрист подчеркнул, что для организации огорода необходимо решение общего собрания собственников. При этом должны быть заранее определены границы участка, правила его использования и порядок содержания территории. Земля у дома, напомнил он, находится в общей долевой собственности всех жильцов.
Немногим ранее россиянам напомнили о новых штрафах для владельцев земли. С 1 марта вступили в силу меры за отсутствие борьбы с борщевиком и другими опасными растениями. Как отмечал депутат Владимир Кошелев, для граждан штрафы составляют от 20 до 50 тысяч рублей, а для организаций могут достигать 700 тысяч.