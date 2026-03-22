Россиян будут наказывать за разведение огорода: вот в каких местах он запрещен

Немногим ранее россиянам напомнили о новых штрафах для владельцев земли. С 1 марта вступили в силу меры за отсутствие борьбы с борщевиком и другими опасными растениями. Как отмечал депутат Владимир Кошелев, для граждан штрафы составляют от 20 до 50 тысяч рублей, а для организаций могут достигать 700 тысяч.