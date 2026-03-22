Илон Маск построит в Техасе завод по производству чипов для гуманоидов

Илон Маск анонсировал запуск проекта Terafab — производства микросхем в Техасе. Об этом бизнесмен заявил на презентации стартапа 22 марта.

Источник: Life.ru

По словам Маска, без собственного чипового производства не обойтись, поэтому компания начнёт с высокотехнологичного завода в Остине. В проекте участвуют Tesla, xAI и SpaceX. На предприятии планируют выпускать чипы двух типов суммарной мощностью 1 ТВт в год: для роботов-гуманоидов и для космических аппаратов.

«Либо мы построим Terafab, либо у нас не будет чипов, а нам нужны чипы, поэтому мы построим Terafab… Мы начнём с высокотехнологичного производства здесь, в Остине», — сказал предприниматель.

В перспективе Маск намерен переносить вычислительную инфраструктуру в космос, где, по его мнению, достаточно энергии для питания новых проектов в сфере искусственного интеллекта.

Ранее Маск заявлял, что SpaceX планирует возводить города на Луне и Марсе уже в ближайшие десятилетия. Сначала компания сосредоточится на спутнике Земли — по его оценке, саморазвивающийся город там может появиться менее чем за десять лет. Далее необходимо будет создать саморазвивающуюся внеземную цивилизацию.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше