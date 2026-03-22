Хабаровский край и соседи создадут единое пространство для туристов из КНР

В Хабаровске руководители туристических ведомств Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области подписали соглашение о создании единого туристического пространства. Главная цель — совместная работа по привлечению китайских туристов и популяризация региона на китайском рынке.
Участники договорились обмениваться лучшими практиками, разрабатывать общие турпродукты и календарь событий. Планируют вводить льготные условия для инвесторов и продвигать маршруты под единым брендом на международных выставках и форумах в Китае.
Китайские туристы изменили предпочтения: теперь они чаще путешествуют семьями или небольшими группами, выбирают индивидуальные маршруты и ценят местный колорит, безопасность, экологичность и уникальность предложений. Именно поэтому регионы решили объединить усилия для создания современной стратегии.
Каждый субъект внесёт в общие программы свои сильные стороны. Амурская область предложит экскурсии на космодром, Еврейская автономная область — знакомство с еврейской культурой, Приморский и Хабаровский края — морские и речные круизы, гастрономический туризм и поездки по историческим местам.
Соглашение поможет увеличить поток туристов из Китая и сделать Дальний Восток более привлекательным направлением. Регионы уже начали совместную работу по подготовке новых маршрутов и маркетинговых материалов для китайского рынка.