126 семей Новосибирской области получили 45 млн рублей за изъятый скот

Семьи, чьи хозяйства пострадали из-за заболевания животных пастереллёзом, продолжают получать социальную помощь, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём телеграм-канале.
На текущий момент 126 семей уже получили выплаты на общую сумму 45 219 613 рублей, включая компенсации за изъятый скот и выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц. Только за вечер 21 марта людям перечислили более 6,6 млн рублей.
«Все запланированные меры будут реализованы в полном объёме», — написал глава региона, добавив, что работа ведётся и в выходные дни.
Случаи возникновения пастереллёза на территории региона не фиксируют уже 17 дней.