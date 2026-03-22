Британская атомная подлодка оказалась в Аравийском море: что происходит

Daily Mail: Атомная подлодка HMS Aston Британии заняла позицию в Аравийском море.

Источник: Комсомольская правда

Британская атомная подлодка HMS Anson прибыла в Аравийское море. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на военные источники.

По данным издания, субмарина оснащена крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью до 1,6 тысячи километров, а также торпедами Spearfish. Подлодка вышла из австралийского порта Перт 6 марта и сейчас находится в северной части Аравийского моря.

«Атомная подлодка королевских ВМС прибыла в Аравийское море», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке британские силы получают возможность наносить удары по целям в Иране. Поэтому эксперты уже называют HMS Anson элементом для усиления военного давления в регионе.

Напомним, еще несколько недель назад президент США Дональд Трамп призывал ряд стран направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, государства, зависящие от безопасности судоходства, должны самостоятельно участвовать в обеспечении стабильности в регионе. Он также подчеркивал, что Соединенные Штаты готовы действовать в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
