В Роспотребнадзоре посоветовали красноярцам рецепты от депрессии

Больше всего триптофана содержится в сырах: швейцарском, чеддере и пошехонском — до 1000 миллиграммов на 100 граммов продукта. Чуть меньше в фете, брынзе, молоке и кисломолочных продуктах. Богаты триптофаном мясо птицы, говядина, баранина, свинина, а также рыба — горбуша, сельдь, скумбрия, щука, треска, икра и кальмары. Источниками аминокислоты служат орехи (миндаль, фундук, кедровый, грецкий), семена кунжута и подсолнечника, яйца, грибы (белые, вешенки), крупы и бобовые.