В Роспотребнадзоре посоветовали красноярцам рецепты от депрессии

Санврачи рекомендуют для профилактики депрессии соблюдать режим труда и отдыха, высыпаться, придерживаться здорового образа жизни и отказаться от вредных привычек. Важно больше общаться с близкими, делиться эмоциями, а также добавлять в жизнь физическую активность — достаточно прогулок, танцев или плавания.
Полезно находить время для хобби и чаще бывать на солнце: ультрафиолет стимулирует выработку серотонина, известного как гормон радости.
Депрессия — это не просто плохое настроение, а серьезное психическое расстройство, требующее помощи квалифицированных специалистов.
Для синтеза серотонина организму необходима аминокислота триптофан. Она поступает только с пищей, суточная норма составляет 250 миллиграммов.
Больше всего триптофана содержится в сырах: швейцарском, чеддере и пошехонском — до 1000 миллиграммов на 100 граммов продукта. Чуть меньше в фете, брынзе, молоке и кисломолочных продуктах. Богаты триптофаном мясо птицы, говядина, баранина, свинина, а также рыба — горбуша, сельдь, скумбрия, щука, треска, икра и кальмары. Источниками аминокислоты служат орехи (миндаль, фундук, кедровый, грецкий), семена кунжута и подсолнечника, яйца, грибы (белые, вешенки), крупы и бобовые.
Чтобы триптофан усвоился и достиг мозга, в рационе должны присутствовать углеводы. При подозрении на депрессию специалисты советуют не заниматься самодиагностикой и обращаться к врачу.