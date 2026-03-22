Врачи в Ростовской области рассказали, что делать при укусе клеща

Жителям Ростовской области стоит помнить. что с наступлением тепла в регионе активизировались клещи. Нужно быть внимательными, а при укусах следует обращаться в больницу. Об этом напоминают донские медики и специалисты Роспотребнадзора.
Что делать при укусе клеща.
Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт.
Можно также попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить. Нужно постараться удалить клеща целиком, затем место следует обработать антисептиком. После этого также требуются рекомендации врача.
Клещи — переносчики инфекций.
Клещи опасны тем, что могут быть переносчиками инфекций. В 2025 году в Роспотребнадзоре отмечали, что регион не входит в зону распространения клещевого вирусного энцефалита. При этом фиксировались случаи Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза и лихорадки Ку.
Клещи опасны для людей на природе, в частности при работе с животными. Нужно следить, чтобы паразиты не цеплялись на кожу или одежду. На природе осмотр следует проводить каждые 15−20 минут.
