Экс-глава ЦРУ Бреннан: у США не было данных об угрозе от Ирана перед конфликтом

По словам экс-руководителя разведывательного ведомства, ему не приходилось видеть документов, подтверждающих угрозу. В частности, он не сталкивался с отчетами об иранских баллистических ракетах или ядерной программе. Аналогичная ситуация с терроризмом. Никаких разведданных, говорящих о неминуемой опасности, не было. Как следствие, у США не было веских причин начинать военную операцию на Ближнем Востоке, добавил Бреннан.
Напомним, президент США Дональд Трамп называл причиной конфликта именно «ядерные амбиции» Ирана. По его словам, Вашингтон предостерегал Тегеран от возобновления программы после первых ударов, однако тот отверг предложения о договоренностях. Поэтому, мол, у Белого дома «исчезло терпение».