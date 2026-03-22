В центре Красноярске на месяц перекроют дороги ради ремонта

В Красноярске с 23 марта вводятся временные ограничения проезда по ул. Диктатуры Пролетариата. Как сообщили в городской администрации, перекрытия связаны с реконструкцией тепловых сетей и продлятся почти месяц.
Под полное закрытие попадет участок от ул. Дубровинского до дома № 10. Также в районе дома № 106 по ул. Дубровинского проезжую часть сузят на две полосы — на отрезке протяженностью около 60 метров.
Кроме того, на отрезке от дома № 10 до дома № 12 по ул. Диктатуры Пролетариата ограничат движение по одной полосе. Это сделано для того, чтобы исключить остановку и стоянку транспорта на время работ.
Ограничения будут действовать до 24 апреля, 23:00. Завершить сами работы планируют к концу мая. Автомобилистов просят учитывать изменения и заранее выбирать альтернативные маршруты.