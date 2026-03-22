Минута молчания пройдет в полдень в Беларуси в память жертв трагедии Хатыни

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Общереспубликанская минута молчания пройдет сегодня во всей Беларуси в знак памяти жертв Хатынь и геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Источник: Sputnik.by

Минута молчания начнется ровно в полдень в воскресенье, 22 марта.

В этот день 83 года назад фашистские захватчики сожгли до основания деревню Хатынь вместе с жителями. Выжить в той страшной трагедии удалось единицам.

Такая же участь в годы войны постигла еще около 290 белорусских деревень. Их названия увековечены в мемориальном комплексе на месте сожженной Хатыни.

В этот день Беларусь вспоминает всех, кто стал жертвой фашистской бесчеловечности и преступлений против белорусского народа в период Великой Отечественной войны.

В мемориальном комплексе «Хатынь» в течение всего дня будет проходить акция «Приди и поклонись», церемонии возложения цветов.

В День памяти жертв трагедии Хатыни из Минска до мемориального комплекса организован специальный автобусный маршрут № 659.

Автобус будет отправляться в 11:40 и 14:40 от станции метро «Восток» с остановками «Карбышева» и «Агрогородок Лесной».

К памятной дате в мемориальной комплексе также организована выставка «Судьба подарила счастье жить». В центре ее внимания — судьбы людей, которые стали свидетелями той страшной трагедии, а их жизни — примером стойкости и силы духа.

Деревня Хатынь была сожжена гитлеровцами и коллаборационистами 22 марта 1943 года. Жертвами жестокой расправы фашистов стали 149 человек, из которых 75 — дети.