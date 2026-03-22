Daily Mail: Британия не сможет защититься от ракет Ирана в случае атаки

После того как Иран в ночь на 20 марта нанёс удар двумя баллистическими ракетами по англо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане, эксперты предупредили, что Великобритания не обладает собственными средствами перехвата баллистических ракет. Об этом пишет Daily Mail.
В случае подобной атаки королевство будет вынуждено полагаться на системы ПРО США, размещённые в Европе.
Ракетный удар по Диего-Гарсии стал тревожным сигналом для Лондона. Остров расположен в 2360 милях (около 3800 км) от Ирана. Это почти вдвое дальше, чем считавшийся ранее предел дальности иранских ракет (1240 миль).
Этот случай указывает на возможное использование Тегераном технологий из своей космической программы «Симург».
Если такие оценки верны, то даже Лондон, который находится в 4400 км от Тегерана, и Париж, могут оказаться в зоне досягаемости. Ближайшая британская на Кипре находится всего в 1600 км, что делает её особенно уязвимой.
«Баллистические ракеты — это по сути космические ракеты. Если у страны есть программа запуска спутников, у неё автоматически есть и потенциал создания межконтинентальных баллистических ракет», — отметил бывший коммодор Королевского флота Стив Прест.
По мнению оборонных аналитиков, в случае реальной угрозы Великобритании придётся рассчитывать на американские ракеты SM-3, развёрнутые в Восточной Европе, или на немецкие комплексы ПВО «Patriot» для перехвата боеголовок. Собственных аналогов у Лондона нет.
При этом накануне премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что британская военная база Акротири на Кипре больше не будет использоваться США для атак на Иран.