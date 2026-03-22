Глубокие реки, чистые берега: как нацпроект заботится о водоемах России

Россия — одна из самых богатых пресной водой стран: на ее территории более 2,5 млн рек, свыше 2,7 млн озер и 2,7 тыс. водохранилищ. Делать их чище и глубже помогает национальный проект «Экологическое благополучие». Во Всемирный день водных ресурсов, который ежегодно отмечают 22 марта, рассказываем, где и какие работы пройдут в этом году.
Река как центр притяжения.
Не считая Камы, Мелекеска — одна из самых крупных рек Набережных Челнов. С 2022 года ее русло постепенно очищают от излишних отложений, а берега — от зарослей. В прошлом году в Татарстане стартовал второй этап проекта по расчистке и углублению рек. До 2027 года специалисты комплексно оздоровят участок длиной 3,1 км. Ранее работы провели на другом отрезке — длиной 1,5 километра.
«Я живу здесь уже много лет, и разница между тем, что было раньше, и тем, что есть сейчас, просто огромная, — делится жительница Набережных Челнов Вера Захарова. — На берегах реки созданы все условия для активного отдыха. Летом здесь кипит жизнь. Замечательно, что люди после работы могут провести время на благоустроенной территории. Мы искренне благодарны всем, кто причастен к этим позитивным переменам».
Всего за три года со дна Мелекески планируют поднять 320 тыс. кубометров грунта. Работы не прекращают даже в холода: зимой специалисты используют понтонные экскаваторы-амфибии. А для восстановления экосистемы уже в этом году в реку собираются выпустить мальков рыб.
Вернуть былую чистоту.
Во Владимирской области еще в 2024 году начали очищать реку Колпь. В прошлом году из реки извлекли свыше 170 тыс. кубометров грунта, расчистив участок длиной 1,7 км. План на 2026 год — оздоровить участок русла длиной более 1,6 км.
«Колпь раньше считалась одной из самых чистых рек во Владимирской области. Однако в последние годы в нижнем течении она начала деградировать, а участок в черте Красной Горбатки и вовсе утратил рекреационную привлекательность из-за сильного заиления и зарастания водно-болотной растительностью. Сейчас наша задача — вернуть ей былой облик», — рассказала и. о. руководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов Любовь Махова.
Оздоровление Колпи важно и для местных жителей, и для гостей региона. В долине реки расположен природный заказник, по берегам — базы отдыха и детский оздоровительный лагерь. Туристы любят сплавляться по Колпи на сапах и байдарках. А рыбаков привлекает то, что в реке водится больше 20 видов рыб.
По итогам всех работ специалисты поднимут 297 тыс. кубометров донных отложений и расчистят от зарослей около 44 га вдоль берегов. Это улучшит качество жизни для более чем 7,5 тыс. жителей поселка Красная Горбатка.
Естественная трасса для водных гонок.
В Самарской области с 2022 года работы ведут на притоке Волги — Сызранке. В прошлом году в регионе стартовал второй этап. Он охватывает самый проблемный отрезок длиной 1,8 км в нижнем течении — в районе Сызрани. На некоторых участках глубина сократилась до одного метра, а местами — еще больше.
«Расчистка Сызранки позволит восстановить экологическое состояние водного объекта. Рядом с рекой находится особо охраняемая природная территория регионального значения, несколько турбаз и санаториев, места культурного досуга и зоны отдыха», — отмечает врио заместителя министра природных ресурсов и экологии Самарской области Максим Шаго.
Помимо этого, на Сызранке тренируются воспитанники водно-гребной школы олимпийского резерва, в акватории проводят соревнования. Именно в Сызрани есть возможность маркировать для спортсменов дистанцию длиной в 2 км. Это самый протяженный подобный маршрут в регионе.
Всего до конца 2027 года специалисты очистят более 33 га русла и берегов Сызранки.
Чистые реки — Донбассу.
Одним из новых мест, где приступят к работе по нацпроекту, в этом году станет река Грузская в ДНР — приток крупнейшей в регионе реки Кальмиус.
Очищать русло от иловых отложений начнут с участка в районе Макеевки. Подготовительные работы уже стартовали. В черте города специалисты оздоровят 10 км реки. А суммарно до 2028 года планируют очистить и углубить 18,3 км русла Грузской.
Как отмечают в Минприроды России, Грузская — один из пяти ключевых объектов, на которых в этом году пройдут работы по нацпроекту «Экологическое благополучие». Помимо этого, особое внимание также уделят озеру Селигер в Тверской области и рекам Амбарная, Медведица и Тускарь в Красноярском крае, Волгоградской и Курской областях. При расчистке специалисты не только задействуют современную водную технику, но и используют технологию, при которой течение временно частично перекрывают и работы ведутся в сухом русле.
Всего в 2026 году расчистка по нацпроекту запланирована на 17 водоемах в 17 регионах России.