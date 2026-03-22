В МЧС рассказали, как сжигать сухую траву на участке без риска штрафа

Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована или ямы не менее 30 см глубиной и не более 1 м в диаметре.

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю напоминает: сжигать сухую траву, листву на участке допускается на расстоянии 15 метров от домов и построек.

Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована или ямы не менее 30 сантиметров глубиной и не более 1 метра в диаметре.

Если вы планируете использовать металлическую емкость, то расстояние можно сократить до 7,5 метра. При этом сама емкость должна быть не более 1 кубометра и прочно установлена на площадке.

Сжигать траву можно исключительно в безветренную погоду. В противном случае можно спровоцировать ландшафтный пожар.

За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей для физических лиц.