В Волгоградской области два дня будет бушевать мощная магнитная буря

Самая мощная с начала 2026 года магнитная буря бушует уже несколько дней. Специалисты прогнозировали, что ее пик придется на 19−21 марта, а на 22−24 числа месяца придется только более слабый «хвост». Однако к шести утра воскресенья сила геомагнитного возбуждения достигла шести баллов. И только после 9:00 она снизится до пяти баллов, а после полудня — до четырех.
После дневного затишья к вечеру шторм снова начнет усиливаться и к полуночи поднимется до пяти баллов. Утихомирится буря только к девяти утра понедельника, 23 марта. А на вторник с трех ночи до шести утра и впрямь придется уже только 4-балльный «хвост» бури. По прогнозам специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, до конца марта волгоградцы смогут спать спокойно.
«Буря стала результатом прихода к Земле плазменного облака, выброшенного Солнцем в начале недели», — поясняют эксперты, дополняя, что в эти дни поступило огромное число снимков полярного сияния, в том числе, от жителей центральной части России.
Однако кроме радости тем, кто увлекается астрономией, магнитная буря принесла еще и скверное самочувствие метеозависимым людям. Каким советам не стоит следовать в такие дни тем, кто страдает мигренями, рассказала врач.
