Дипломы и работа: Что известно о 13-летнем вундеркинде Тепляковой после окончания РГГУ

13-летний вундеркинд Алиса Теплякова окончила РГГУ по специальности «педагог-психолог» и уже начала практическую работу. По словам ее отца, Евгения Теплякова, дочь имеет диплом и документы о профессиональной переподготовке.
Он уточнил, что Алиса консультирует детей и взрослых, спрос на ее услуги высокий, а трудоустройство для нее не обязательно. Квалификация позволяет работать без ограничений, стоимость консультаций обсуждается индивидуально.
Во время преддипломной практики Алиса занималась выпускным классом школы для детей с особенностями развития, все ученики успешно сдали ЕГЭ. На защиту выпускной работы она пришла с матерью, комиссия оценила ее работу на «хорошо».
Отец семейства отметил, что семья критически комментировала замечания преподавателей, считая подготовку дочери выше некоторых членов комиссии. В работе использовался факторный анализ, учитывались дети пяти-семи лет, и примеры демонстрировались корректно, без спорной терминологии.
В сентябре прошлого года СМИ сообщили, что сын Евгения Теплякова в третий раз не смог поступить в университет, так как плохо сдал ЕГЭ и вступительные экзамены. По словам журналистов, мальчик по имени Хеймдалль, младший брат девочки-вундеркинда Алисы, не смог повторить успех сестры.