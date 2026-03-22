«Иванушки International» могут не менять название при одном условии, заявил юрист

Популярному коллективу «Иванушки International» придётся убрать из названия слово International, поскольку товарный знак на английском языке у группы отсутствует. Об этом РИА «Новости» сообщил патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов.

По его словам, в стране зарегистрирован только товарный знак «Иванушки» на русском языке, а слово International не входит в его состав.

«В России есть зарегистрированный товарный знак “Иванушки” на русском языке. Слово International не включено в качестве элемента товарного знака. В этой связи нововведения, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, действительно применяются к данной группе», — сказал Рябов.

При этом он отметил, что правообладатель может подать новую заявку на товарный знак «Иванушки International» и после его регистрации использовать прежнее название.

Ранее солист коллектива «Иванушки International» Кирилл Туриченко прокомментировал возможное переименование группы в связи с вступлением в силу федерального закона «О защите русского языка». Артист отметил, что название можно понимать как «Иванушки международные», и предложил свой вариант нового названия.

