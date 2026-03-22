Камеры в Хабаровске начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО раз в сутки

Новая система проверки ОСАГО заработает в Хабаровске не ранее осени 2026.

Источник: Комсомольская правда

Госдума приняла закон, который ограничивает штрафы за езду без полиса ОСАГО. Теперь автоматические системы будут выписывать штраф не чаще одного раза в сутки. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Размер штрафа останется прежним: 800 рублей за первое нарушение и от 3000 до 5000 рублей за повторное. Эта норма заработает после запуска автоматической проверки полисов по камерам. Для этого потребуется обновление программного обеспечения «Паутина» и отработка сверки номеров с базой данных Российского союза автостраховщиков.

Полномасштабный старт системы, которая напрямую коснется тысяч водителей Хабаровского края, эксперты ожидают не раньше осени 2026 года. Главная цель нововведения — повысить число застрахованных автомобилей и защитить добросовестных участников дорожного движения. Закон должен пройти одобрение Совета Федерации и Президента РФ.

