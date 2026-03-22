Красноярцам рассказали, что поможет сохранить хорошее настроение

Чтобы избежать встречи с плохим настроением и депрессией эксперты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться простых правил. Соблюдайте режим. Выстраивайте баланс работы и отдыха и обязательно высыпайтесь. Ведите здоровый образ жизни. Откажитесь от вредных привычек. Общайтесь с родными и близкими и делитесь положительными эмоциями. Выберите приемлемую для себя активность — прогулки в парке, танцы под любимую музыку, плавание или занятия спортом. Найдите хобби и время для него. Ловите солнце. Солнечный свет стимулирует выработку серотонина — «гормона радости». Постарайтесь солнечные дни проводить не дома, а на улице. «Гормон радости» помогут получить и определенные продукты. Серотонин синтезируется из аминокислоты триптофан, которую организм получает только с пищей. Богаты триптофаном: сыры, индейка, курица, говядина, горбуша, сельдь, скумбрия, миндаль, фундук, кедровый и грецкий орех, кунжут. Кроме того, куриные и перепелиные яйца, белые грибы и вешенки, крупы и бобовые. Для усвоения триптофана организму необходимы углеводы, из также нужно включить в рацион.