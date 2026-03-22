Соседов объяснил, почему зрители ушли с выступления Ларисы Долиной в Петербурге

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил причины, по которым зрители покинули выступление артистки Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге. По его словам, в поведении зрителей нет ничего удивительного: такие ситуации случаются и с другими артистами.
Музыкальный критик считает, что реакция аудитории отражает ее настроение и вкусы, и уход с концерта — естественная реакция, а не повод для скандала.
— Это реакция, несомненно, на ее историю с квартирой. Это мнение людей, их реакция. Это надо принять артисту. Если люди уходят с выступления артиста, любого, виноват артист, а не зрители. Значит, им не интересно, не нужно. Это надо принять и пережить. Нас кто-то не хочет. Где-то мы можем облажаться. Так и в жизни бывает: если с нами не хотят говорить, значит, мы где-то проштрафились, — сказал Сергей Соседов в беседе с «Телепрограммой».
Более полусотни человек ушли с джазового фестиваля в Санкт-Петербурге после того, как на сцене появилась певица Лариса Долина. Она была заявлена завершающей артисткой на фестивале. Она появилась на сцене неожиданно, пока саксофонист Игорь Бутман общался с публикой. На выступлениях предыдущих артистов публика аплодировала, но во время выступления Долиной люди начали уходить после первой песни.