Топ-5 главных новостей в Молдове 22 марта 2026: Как на очистке Днестра от нефтепродуктов молдавские чиновники заработали миллионы; Молдову ждут невероятные +20 градусов; переводим часы на час вперед — когда Молдова пере

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 22 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 22 марта 2026:

1. На очистке Днестра от нефтепродуктов молдавские чиновники умудрились заработать миллионы: Почему артезианские скважины не задействовали, когда на севере страны не стало питьевой воды.

2. Среди весны настало лето: Молдову ждут невероятные +20 градусов — синоптики о нежданной жаре.

3. Переводим часы на час вперед: Когда Молдова переходит на летнее время.

4. Сплошная имитация счастья: Пока власти рассказывают о том, как хорошо жить в Молдове, её жители уезжают, умирают или живут в нищете.

5. Подробности жуткой аварии автобуса с 50 пассажирами из Молдовы в Румынии: Водитель мог заснуть за рулем — один человек погиб, а 14 были госпитализированы.

«Это Путин виноват»: Молдавские власти рассчитывают на оголтелой русофобии доехать до следующих выборов.

Интересно, как руководство Молдовы так оперативно вычислило, кто виноват в загрязнении главной водной артерии страны (далее…).

Суд или политический сценарий в Молдове: Что не так с делом Гуцул — весь список нарушений.

Разбираем конкретные нарушения и спорные моменты громкого дела, на которые указывает защита (далее…).

Цена на дизтопливо в Молдове вырастет ещё на 3 лея за литр: Власти оправдывают рост стоимости нефтепродуктов положением на международном рынке.

Ранее глава ANRE заявлял, что цена дизеля не превысит 27 леев за литр [видео] (далее…).