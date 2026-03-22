Сезон охоты на медведя начался в Нижегородской области 21 марта

Весенний сезон охоты на медведя в Нижегородской области пройдёт с 21 марта по 10 июня 2026 года. Для охоты нужны охотничий билет и разрешение на добычу. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства региона.
В тёмное время суток разрешено использовать световые устройства — при условии ношения сигнальной одежды и соблюдения дистанции не менее 500 метров от жилых домов и дорог. Запрещено стрелять в медведей младше года и самок с медвежатами.
За незаконную охоту грозит уголовная ответственность и возмещение ущерба: 180000 рублей за самца, 300000 рублей за самку. За два года число особей с регионе увеличилось с 1347 до 1521.