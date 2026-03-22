Родственники бойцов 25-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об их пропаже: группа штурмовиков, проходивших подготовку в Польше, не выходит на связь. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в российских силовых структурах.
По информации источников, эти бойцы были переброшены в Сумскую область после завершения обучения несколько недель назад.
— Родственники неонацистов 25-го отдельного штурмового батальона сообщают, что в Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из боевиков данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими, — сказал собеседник ТАСС.
Депутат Госдумы Александр Бородай ранее заявил, что в ходе специальной военной операции погибли более 15 тысяч поляков, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.
Российские военные ранее нанесли удар по украинскому полигону в зоне спецоперации, где проходили подготовку иностранные наемники. Видео опубликовал колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра, который в настоящее время находится в плену.