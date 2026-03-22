Врач предостерёг нижегородцев от опасной косметологической процедуры

Врачи бьют тревогу. В социальных сетях распространяется мода на косметологическую процедуру, которая может привести к необратимым и опасным последствиям. Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
В основе процедуры — инъекции с ПДРН (полидезоксирибонуклеотид), полученный из ДНК молок лосося. Популяризаторы процедуры в социальных сетях объясняют, что этот ПДРН будет стимулировать коллаген и заживлять ткани.
Однако, предупреждают специалисты, препарат белковый. Это значит, что если он был недостаточно очищен, то можно заработать отек Квинке и даже умереть.
По словам пластического хирурга Надежды Рождественской, любой препарат для инъекций обязан иметь регистрационное удостоверение РФ. В данном случае эффективность метода не подтверждена серьёзными клиническими исследованиями. То есть, соглашаясь на процедуру, нижегородцы становятся участниками опасного эксперимента.