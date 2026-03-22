Причиной ростовского ДТП стала неисправность переднего колеса бензовоза

Водитель бензовоза выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями.

В Ростовской области произошло ДТП с участием бензовоза и четырёх легковых автомобилей, в результате которого три человека погибли и ещё трое получили травмы. По данным пресс‑службы ведомства, причиной аварии стала техническая неисправность переднего левого колеса бензовоза. Из‑за неё водитель выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Инцидент привёл к разливу нефтепродуктов и возгоранию транспортных средств — площадь пожара достигла 200 кв. м. Пострадавших госпитализировали: один человек находится в тяжёлом состоянии, двое других получили травмы средней степени тяжести.